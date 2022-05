Estados Unidos.- Un joven de 19 años fue detenido acusado de asesinar a su madre cuando ella le pidió que dejara de fumar.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en Lake Wales del condado de Polk, en Estados Unidos, cuando el hombre disparó contra la mujer de 52 años y después escapó del lugar.

De acuerdo al medio local Fox News, el esposo de la víctima había salido a trabajar como de costumbre y recibió una llamada de uno de sus hijos para informarle que encontró a su madre muerta.

Mediante un comunicado, el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, aseguró que la víctima era "la madre más maravillosa del mundo" y que la familia era considerada amable y trabajadora.

Mientras la mujer era trasladada al hospital, los investigadores no sospechaban algún homicidio, sin embargo, más tarde, el personal médico se percató que una bala había atravesado su corazón y que no se había desangrado porque su corazón se detuvo de inmediato cuando la bala atravesó.

Seguridad en Estados Unidos: Hijo escapó de las escena del crimen

Como principal sospechoso de la muerte de la mujer se encontraba su otro hijo identificado como Settle, el cual había escapado de la escena del crimen y al ser detenido, confesó que disparó a su madre a través de la puerta de su habitación.

Detalló que ella le pidió que dejara de fumar cigarros en su habitación y luego cerró la puerta, Settle afirmó que estaba deprimido y que había estado apuntando con un arma a su cabeza antes de que entrara su madre, y que el arma se disparó accidentalmente cuando fue a dejarla.

Seguridad en Estados Unidos: ‘La madre más maravillosa del mundo’, mujer pide a su hijo que deje de fumar y él la asesina. (Foto: Fox News).

El alguacil detalló que sus agentes piensan que Settle le disparó a su madre a través de la puerta a propósito por enojo y no por accidente como él los había intentado hacer creer.

“Las únicas personas que están más conmocionadas y atónitas por esto en la aplicación de la ley son la familia inmediata. Nadie podía ver venir esto… Él huyó junto a ella, no ayudó, no llamó al 911… No puedo comenzar a contarles el horror de este evento", detalló el alguacil.

