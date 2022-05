Estados Unidos.- Una madre de tres niños fue detenida acusada de asesinarlos, se cree que el homicidio fue durante un ritual de exorcismo.

Los hechos se registraron el pasado 8 de mayo en un domicilio ubicado en Los Ángeles, California, después de que una mujer identificada como Ángela Dawn Flores llamó a las autoridades para alertar que sus hijos no respondían.

Los menores fueron identificados como Natalie Flores de 12 años, Kevin Yañez de 10 y Nathan Yañez de 8.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Te puede interesar: ‘No tienes perdón de Dios’, dice joven después de que madre asesinó a su bebé y lesionó a su otra niña

De acuerdo al medio local Fox News, la mujer declaró a las autoridades que se acababan de mudar y que presuntamente habían sido víctimas de un asalto.

Sin embargo, durante las declaraciones Ángela se mostró errática, por lo que las autoridades continuaron la investigación.

Seguridad en Estados Unidos: Ángela, la madre de los niños, es detenida. (Foto: Univisón).

Días después, la mujer se declaró culpable del homicidio de sus tres hijos, por lo que fue presentada a un juez este jueves.

Vecinos que acudieron como testigos, aseguraron que tras la muerte de los tres niños la mujer invadió un patio vecino con una biblia y una vela encendida en la mano, después gritó que había asesinado a sus hijos.

Te puede interesar: Detienen a madre y abuela tras muerte de menor al beber una botella de Whisky en EU

Jacob Corna, exesposo de Ángela, confesó que la mujer hizo comentarios extraños antes del asesinato de la mujer, por lo que se cree que el homicidio se pudo haber hecho durante un ritual religioso "para sacarles al demonio".

“Ella me estaba contando todas estas cosas sobre Dios. Ella no sonaba bien. Realmente no sé qué pasó”, expresó Corona al medio The Angeles Times.

Seguridad en Estados Unidos: Otra madre es sentenciada por homicidio

Una mujer fue sentenciada tras demostrarse su participación en el homicidio de Arely Naomi Proctor, de 3 años, el pasado septiembre de 2021.

De acuerdo al medio ABC News, Claudia Hernández, madre de la niña y su abuelo, líder de una iglesia, hicieron un ritual para “liberarla de sus malos espíritus” en un templo.

Te puede interesar: Madre que aventó a su bebé a la basura es asesinada por el padre del niño

Seguridad en Estados Unidos: El abuelo (izquierda) también participó en el ritual. (Foto: Fox News),

Según AP, la mujer fue detenida en enero de 2022 y el pasado miércoles confesó que ella tomó a Arely Naomi y le apretó el cuello hasta asfixiarla.

Detalló que creía que su hija estaba poseída pues se “despertaba y gritaba o lloraba periódicamente”.

Tras la muerte, Hernández publicó un video en redes sociales sobre la muerte de su hija y no mostró ningún remordimiento.

“Es lo que es. Tengo que ser positiva acerca de la situación. Ya sabes, como si al menos no estuviera sufriendo. Por eso estoy agradecida, que ella no va a crecer en ese mundo, como en ese mundo en el que vivimos”, declaró en el video.

Te puede interesar: Bebé muere tras ser golpeado y abusado sexualmente en Jalisco

FRG