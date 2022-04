Estados Unidos.- Autoridades retomaron la declaración de una mujer que abandonó a su bebé en un bosque.

Desde 1993, el caso del ‘niño de Geauga’ sigue sin resolver, apenas el pasado sábado se reanudaron las investigaciones, según detalló el medio local Fox News.

En una conferencia, se mostraron las pruebas de la madre de un bebé que fue abandonado dicho año en un bosque del condado de Geauga y que después fue hallado por un repartidor de periódicos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El repartidor declaró que pensaba que se trataba de una muñeca, pero al ver la sangre que salía de la nariz y el color del cuerpo se percató que era un bebé real, estaba en estado de descomposición y algunas partes del cuerpo habían sido comidas por animales.

Te puede interesar: 'Mataron a su bebé', Embarazada regresaba de trabajar cuando recibe 6 balazos: ella lucha por su vida

“Estábamos conduciendo por la carretera y parecía una muñeca al costado de la carretera… Vi la sangre corriendo por su nariz… Estaba en mal estado”, declaró.

Seguridad en Estados Unidos: Hacen prueba de ADN a madre

En 2019 policías acudieron al domicilio de Gail Eastwood Ritchey en donde le hicieron una prueba de ADN, la cual demostró que se trataba de la madre de la víctima.

Seguridad en Estados Unidos: 'Puse al bebé en una bolsa', declara madre que abandonó a bebé vivo y se lo comieron los animales. (Captura de video).

Gail fue trasladada a la comisaría en donde declaró que dio a luz a un bebé en el baño de su trabajo, por temor a que su pareja la rechazara, tomó al recién nacido y lo metió en una bolsa.

Te puede interesar: Justicia para la bebé Theresa: Menor hallada muerta en una bolsa de basura

Después lo dejó en el maletero de su auto, en donde, según los peritos, duró tres días, posteriormente, la mujer lo abandonó en el bosque sin revisar si estaba vivo o no.

"No sabía qué hacer… Puse al bebé en una bolsa… No tenía idea de cuál era el sexo. Nunca lo miré… Lo puse en el maletero… No estaba segura de qué hacer. Nadie sabía”, relató la mujer.

Hasta el momento, el juicio que fue pospuesto por COVID, sigue sin fecha programada mientras se retoman las declaraciones de Gail Eastwood Ritchey, quien decidió no hacerse cargo del cuerpo del bebé que fue enterrado en el cementerio de Thompson bajo el nombre de el ‘Niño de Geauga’.

Te puede interesar: Bebé es localizado 'casi con vida' tras el hallazgo del cadáver de su madre en motel

FRG