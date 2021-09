Revelan secretos de Donald Trump

Estados Unidos.- Donald Trump vuelve a estar en el ojo del huracán.

Ahora le tocó el turno a una de las varias secretarias de prensa que tuvo el republicano, Stephanie Grisham quien revela un Mandatario aterrador, inseguro, y mentiroso.

En su libro a salir a la venta, la próxima semana, “I’ll Take Your Questions Now”, y del cual The New York Times adelantó ayer algunos extractos como el que Trump una vez llamó a Grisham mientras estaba en el Air Force One para pedirle que confirmara que su pene no era pequeño ni tenía forma de taburete.

“Uh, sí señor”, dijo Grisham en respuesta.

Grisham habla sobre lo que vio en su tiempo como secretaria de prensa del ex Presidente y en el gabinete de la primera dama Melania, y afirma que no daba ruedas de prensa porque “no quería mentir”.

Según el relato de Grisham, la Casa Blanca de Trump giraba en torno al “enorme ego del jefe”, incluso cuando eso significaba mentirle a la gente o generar rumores dañinos.

Un ejemplo fue la misteriosa visita de Trump al hospital presidencial en el Centro Médico Walter Reed en 2019. La negativa de la Casa Blanca a explicar la naturaleza de la visita llevó a especular que se estaba ocultando un grave problema de salud.

Grisham dice que el Mandatario fue simplemente a hacerse un “procedimiento muy común”, insinuando que fue una colonoscopia.

Sin embargo, Trump se negó a someterse a anestesia porque eso supondría ceder el poder por un corto tiempo a su vicepresidente, Mike Pence, y creía que esto sería “mostrar debilidad”, según cita el diario The New York Times.

También la ex portavoz dice que Trump tenía un carácter “aterrador” y por eso era necesario un asistente conocido por el personal de la Casa Blanca como “el hombre de la música”, que le tocaba canciones de Broadway, incluida “Memory”, del exitoso musical “Cats”.

Su tarea era tocar melodías suaves cuando el presidente “enfurecía”, algo que ocurría a menudo según el relato de Grisham.

“Trump estaba demasiado encerrado en su propio ego y en sus propios delirios sobre su invencibilidad como para lidiar adecuadamente con la pandemia del coronavirus”, relata un pasaje del libro.

Uno de los pasajes destacados del libro cuenta que el ex presidente Donald Trump fingió ser duro con su homólogo ruso Vladímir Putin durante la cumbre del G20 en Osaka en 2019.

“De acuerdo, voy a actuar un poco duro contigo durante unos pocos minutos. Pero solo es para las cámaras, cuando se vayan hablamos. Ya me entiendes”, dijo el ex Mandatario según Grishman, quien afirma haber oído esas palabras entonces.

