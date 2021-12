EUA. – El viernes por la noche, en Kentucky se vivió el más fuerte tornado en EU de los últimos tiempos. Entre la destrucción que dejó este desastre, se reportó el derrumbe del techo de una fábrica de velas en Mayfield, donde Jemaryon Hart pasó siete horas bajo escombros.

Sin sentir las piernas, pero feliz de seguir con vida, Jemaryon Hart, un joven afroamericano de 21 años que hace solo 10 días atrás había comenzado a trabajar en la fábrica de Mayfield Consumer Products, relató como sucedió la tragedia en la que 8 compañeros quedaron sepultados.

Los rescatistas aún despejan la zona con cuidado, y sobre todo, con esperanza de encontrar más sobrevivientes, sin embargo, la noche del viernes fue de terror para quienes quedaron atrapados en los escombros del edificio.

Se escuchó la sirena de alarma y nos precipitamos a la zona de seguridad, pero al llegar, de golpe, ya no había nada que hacer" dijo Jemaryon Hart.

El tornado golpeó la construcción y el techo se derrumbó atrapando a los empleados.

Fue, aterrador, yo estaba atrapado entre muros, bloques de metal y de madera. Entre más tiempo pasaba, el edificio seguía derrumbándose. Al principio me podía mover un poco, pero después ya no era posible, me estaba comprimiendo" explicó la víctima.