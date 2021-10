Estados Unidos. – El primer trasplante de riñón de cerdo fue todo un éxito. Un equipo de cirujanos estadounidenses logró trasplantar el órgano a una mujer con muerte cerebral.

Aunque pareciera cerca, el objetivo de emplear órganos animales en humanos aún es lejano, sin embargo, este suceso es un paso adelante.

Fue el 25 de septiembre cuando se llevó a cabo la operación en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. El riñón fue obtenido de un modificado genéticamente y funcionó durante 54 horas, según los investigadores a USA Today.

Rafael Matesanz es el nefrólogo que fundó la Organización Nacional de Trasplantes de España y aplaude el nuevo avance.

Aunque Matesanz señala que aún quedan interrogantes para dar por hecho la efectividad, no descarta que funcione a medio plazo. Además, el experto recordó el caso de una niña estadounidense que en 1984 aguantó 21 días con un corazón de mandril trasplantado.

La cirugía fue dirigida por Robert Montgomery, quien implantó el riñon de cerdo en el muslo izquierdo de la mujer con el fin de tener el órgano a la vista y de esta manera monitorear con facilidad. Según información de USA Today, la orina comenzó a brotar en cuanto la sangre humana fluyó por el órgano porcino.

La familia de la mujer con muerte cerebral había autorizado la cirugía previamente ya que ella es donante de órganos y amiga de personas con insuficiencia renal sometidas a diálisis y asumieron que le habría gustado participar.

Desde hace tres años, el mismo Montgomery vive con un corazón trasplantado.

Se parecía a cualquiera de los trasplantes con donantes vivos que he realizado. Muchos riñones de personas fallecidas no funcionan de inmediato y tardan días o semanas en arrancar. Este funcionó enseguida”, ha explicado Montgomery al diario The New York Times.