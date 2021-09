Un hombre de la tercera edad que se dedica a vender ramos de flores en Long Beach, California, fue asaltado y golpeado por dos hombres para quitarle el poco dinero que había ganado en el día. Su testimonio en video se hizo viral y la comunidad hispana no dudó en apoyarlo.

Se trata de don Miguel González, de origen mexicano y muy conocido por quienes transitan por las avenidas Atlantic y Anaheim, donde todos los días pone a la venta ramos de rosas a tres dólares cada uno.

El hombre de 75 años relató en un video que después se subió a redes sociales, que los asaltantes le golpearon en la cara y otras partes del cuerpo, pero que afortunadamente pudo recibir el apoyo de agentes de la policía local.

En otras entrevistas realizadas por medios locales, el originario de la Ciudad de México contó que al terminar su jornada caminó rumbo a una tienda cercana para comprar algo de comer ya que había trabajado desde las 10 de la mañana y sólo había vendido cinco ramos de rosas.

En eso, los asaltantes se le acercaron y uno de ellos le arrebató el dinero de las manos y lo golpeó.

Uno de ellos me empujó y me arrancó el dinero de las manos y comenzó a golpearme y luego corrió hacia el frente", dijo en una entrevista que después fue publicada en Instagram.

La agresión, relató el hombre, le ocasionó lesiones en su cabeza, cuello y espalda. Afortunadamente para él, una agente policiaco estaba cerca al momento de la agresión y se acercó para ayudarlo. Gracias a su intervención, los dos hombres fueron detenidos calles más adelante de donde fue atacado.

Una señora me ayudó a levantarme del suelo y me preguntó si necesitaba una ambulancia, pero le dije que no, que estaba en shock", dijo.