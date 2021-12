EUA. – Un tráiler arrastró el vehículo de una joven de 19 años que conducía por una carretera de Illinois, Estados Unidos.

Luego de que su Honda Accord se atascara en el camión semirremolque la mujer identificada como Laylisha Gardner, pidió ayuda.El pasado martes, Laysha intentaba cambiar de carril cuando se quedó atrapada en el tráiler, informó KABC-TV, filial de ABC News.

Las imagénes del momento en que fue arrastrada quedaron grabadas por un conductor que presenció los hechos. En el video, se observa a la joven pidiendo ayuda por la ventana del automóvil.

Laysha fue rescatada por autoridades que lograron detener el camión y afortunadamente no reportaron heridos, mientras tanto, los carriles fueron cerrados durante unos minutos para que la policía realizara la investigación.

El incidente ocurrió en la carretera Interestatal 294 en el condado de Cook, Illinois, y el conductor del tráiler era un hombre de 52 años de nombre Mohamed Yousif.

Conductora de vehículo arrastrado en Illinois quedó traumatizada

El video fue difundido en Facebook por el usuario Grzesiek Misiek donde escribió: "Lo detuve en I294... Estaba como, ¿qué carajos pasó aquí?, entonces vi el coche y esa persona todavía dentro".

Robert Gresham, abogado de la víctima, detalló a WGN Radio 720 que la joven llamó al 911 dos veces mientras estaba debajo del tráiler y señaló que Laylisha estaba "conduciendo apropiadamente", "no estaba distraída".

También indicó que aún no tiene claro cómo ocurrió todo, pues no tienen respuestas claras y buscan saber si el conductor sabía si la joven estaba debajo ya que esto no ocurre normalmente.

Y señaló que Laysha se encontraba traumatizada y reportó una herida (no de gravedad), mientras tanto, esperan la respuesta del conductor.

Illinois State Police said no injuries were reported. pic.twitter.com/K3ZS0MhZx9 — Most Influential (@ilovesmick) December 3, 2021

(Con información de El Universal)

