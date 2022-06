Tragedia de migrantes en Texas: Después de que las autoridades dieran a conocer que el camión donde fueron encontrados sin vida los 50 migrantes pertenecía a la empresa Betancourt Trucking & Harvesting, el dueño de la misma, afirmó que la unidad no pertenece a ellos, sino que clonaron el registro de la unidad.

En una entrevista en vivo para Noticias Telemundo, Felipe Betancourt Jr., dueño de Betancourt Trucking & Harvesting, afirmó que la unidad con ese registro se encuentra en Texas y no se ha movido en al menos 5 días.

Nosotros nos dimos cuenta cómo a las 6 de la tarde, que comenzamos a recibir llamadas y en canales de noticias de San Antonio, asegurándonos que el camión que había sido encontrado allá, pertenecía a la compañía. Nos dieron el número de placas y no coincidió con algún vehículo que tenemos”, comentó Felipe ante la televisora.

Asimismo, aseguró que al checar otros datos del tráiler cómo el número de serie y registro para transportar, se dieron cuenta de que sí coincidían, pero afirma, que estos documentos habían sido clonados.

Nos dieron otros números y nos dimos cuenta de que sí coincidían. Nosotros sabemos que ese camión no pertenece a nosotros, porque el camión que supuestamente tienen las autoridades en San Antonio, que está registrado a esta compañía, está justamente parqueado detrás de mí”, afirmó el dueño de la empresa de transportes.

Felipe afirmó a la televisora que el camión se ha movido, pero no ha salido del Sur de Texas cómo en 5 días, ya que solo ha sido utilizado para transportar granos en distancias no tan largas.

Al final, la conductora le pregunta a Felipe de que si tiene alguna idea de cómo es que puede suceder esto de clonar vehículos.

Pues vivimos cerca de la frontera, me imagino que si no fue alguien de aquí que lo clonó, yo no sé de donde salió el camión, sí salió de aquí, de Laredo. De algún lugar, clonaron el número y ahí lo pusieron”, comentó.