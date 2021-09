Conozca las marcas de vehículos que se venden en México, pero no en Estados Unidos

León, Guanajuato. Por su cercanía con el mercado estadounidense México ha tenido una gran oferta de marcas provenientes de ese país. Nombres como Ford y Chrysler son parte del paisaje de las autopistas mexicanas con más presencia desde hace varias décadas. No obstante, no toda la oferta de autos en nuestro país proviene de nuestro vecino del norte. Aquí te presentamos una lista de marcas reconocidas a las que no tienen acceso los conductores de los Estados Unidos.

Changan

Changan es toda una leyenda en el mercado asiático. La marca se posiciona como la número uno en China con una historia de más de 60 años de producción de automóviles. Actualmente Changan se encuentra en México de la mano de Motornation con un solo modelo disponible: El Alsvin 2022, un sedán clásico que no tiene nada que envidiar a otros fabricantes de la misma categoría.

JAC

Siguiendo la línea del gigante asiático, JAC es otra marca china que ha dado mucho de que hablar en los últimos años. La empresa se encuentra actualmente presente en 130 países alrededor de casi todo el mundo. Su catálogo en México ofrece desde SUV's para el asfalto de la ciudad, hasta pickups y vehículos comerciales de carga. Una de las cosas más interesantes de JAC es su oferta de autos eléctricos a un precio un poco más accesible que otras marcas de la competencia. Este tipo de tecnología también está disponible para ciertos modelos de su línea de vehículos comerciales. Por lo que sí manejas un negocio de transporte, quizá quieras echarle un ojo a su oferta.

CUPRA

Pasando a otras latitudes, CUPRA es una empresa derivada de Grupo Volkswagen. Si tuviéramos que definir a la marca en una palabra, esta sería elegancia. La sofisticación de su diseño de corte europeo hacen a los poderosos autos de esta marca un deleite visual. No obstante, no todo es el diseño. Si algo ha caracterizado a CUPRA es su rendimiento y altas velocidades. En México puedes encontrar tres modelos: León, Formentor y Ateca.

Peugeot

Otro fabricante francés con presencia en tierras mexicanas. La marca cuenta con un amplio abanico de posibilidades a escoger: autos particulares, SUV's y vehículos de carga. Uno de los grandes atractivos es que todos sus modelos en México se importan directamente desde Europa. Un plus que puede darte más confianza en tu elección. Además Peugeot actualmente la marca tiene oferta de bonos de descuento en operaciones de contado.

Renault

Renault no necesita presentación. Es quizá la marca francesa más conocida en estas tierras y en el mundo. Quizá ya no tiene la popularidad de antaño, pero aún se posiciona como una de las opciones que se encuentran fuera del mercado estadounidense. Entre su oferta en México hay SUV's, pickups y vehículos comerciales. Uno de los modelos que más ha llamado la atención de su catálogo en nuestro país es el modelo Renault Koleos. Un lujoso SUV de amplias capacidades tecnológicas.

Suzuki

El gigante japonés Suzuki no podía quedar fuera de esta lista. La marca abandonó el mercado estadounidense en 2012. Sin embargo, los mexicanos aún han tenido la suerte disfrutar de la calidad de este fabricante con amplia experiencia. Uno de los modelos más impresionantes que se puede encontrar en México es el todo terreno Jimny. Una bestia que promete sortear terrenos boscosos, ideal para los amantes de la aventura. Aunque actualmente se encuentra agotado, se espera que su producción se reanude pronto.

Zacua

Cerremos este conteo con la marca Hecho en México. Zacua es una pequeña empresa que se especializa en el mercado de automóviles eléctricos para uso urbano. Solo se encuentran disponibles dos modelos que recuerdan mucho a diseños chinos o europeos propios de su segmento. Con un aire juvenil y urbano, Zacua quizá sea la mejor opción para un primer auto de uso moderado.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos