Requiere industria automotriz 86 mil vacunas contra COVID en Guanajuato

Guanajuato.- La industria manufacturera de Guanajuato está interesada en adquirir la vacuna contra el Coronavirus, sin embargo deberán esperar un año para poder acceder a ella.

Existe la voluntad pero no hay producción suficiente en las farmacéuticas, coincidieron empresarios del sector automotriz y manufacturero de la entidad.

La industria automotriz del Estado requiere 86 mil vacunas para proteger a los trabajadores directos, explicó Rolando Alaniz Rosales, presidente del Cluster Automotriz de Guanajuato (Claugto).

Advirtió que comprar la vacuna contra el coronavirus no es un tema de dinero, sino de disponibilidad de producción. “En un principio estábamos muy ilusionados, estamos abiertos a invertir por la salud de los trabajadores”, detalló.

Sin embargo, los dos laboratorios que fueron autorizados entre ellos Astrazeneca, no tienen disponibilidad de las vacunas, porque tienen comprometidas su producción, la fecha más cercana que les dieron fue hasta el próximo año

No hay forma de comprar la vacuna”, refirió que en Claugto estuvieron trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, a través del Secretario de Salud. Sin embargo, los laboratorios autorizados ya tenían comprometida su producción a los gobiernos. “Se abrió una puerta, pero no se puede transitar por ella”, reconoció.

Alaniz Rosales reconoció que los empresarios del sector están interesados en que los trabajadores estén vacunados, con el acercamiento se generó una esperanza, pero no hay forma de hacerlo posible de momento dijo.

Buscan opciones

El problema hoy, no es que las empresas quieran comprar la vacuna, el punto es que no hay la suficiente cantidad de vacunas para vender a particulares”.

Explicó César Gutierréz Elizarrarás empresario del sector manufacturero y ex presidente de Index Guanajuato, explicó que tuvieron una reunión a través de Index nacional con representantes de Conafarma (Consejo Nacional de la Industria Farmacéutica).

De la reunión acordaron hacer un listado de asociaciones y empresas que estén interesadas en comprarla, en su momento les irán aprobando la compra a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para no duplicar esfuerzos.

Las empresas están interesadas, el asunto es en qué momento Cofepris autoriza las vacunas que ya existen en el mercado.

Señaló que Pfizer en el mejor de los casos podría estar en disposición en junio del 2022. “Estamos muy lejos, lo que se necesita hacer es un esfuerzo coordinado para establecer cómo se va vacunar a la gente”.

Detalló que en tanto puedan acceder a la vacuna, el sector mantiene la inversión para proteger al personal con monto que llegan hasta los 500 mil pesos mensuales, en el uso de cubrebocas, sanitización y gel antibacterial.

“Va a haber muchas buenas intenciones, de que te sirve si los tiempos de entrega son muy largos”.

Tema político

El anuncio hecho por el sector manufacturero en Tijuana con relación a la compra de vacunas es más un asunto político, así lo considera un directivo del sector automotriz.

Consideró que en este momento no existen las condiciones para que las empresas accedan a la compra de la vacuna contra el coronavirus. La compañía en la que colabora no ha considerado una inversión en este tema. La producción de los laboratorios está enfocada en los gobiernos no en las empresas.

El que salga alguien a decir que van a comprar, las empresas médicas no están vendiendo a particulares”. De estar disponibles las vacunas cualquier sector estaría interesado en invertir.

“La situación que vive México es muy diferente a lo que vive Estados Unidos, en dónde se tiene una vacunación masiva”.

Las farmacéuticas señalan que las vacunas estarán disponibles hasta 2022, de momento están a cuenta gotas.

