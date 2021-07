CDMX.- ¿Cuáles son las tendencias y obstáculos de los medios en México frente a la transformación digital? Esta es la pregunta que responden la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), el Tecnológico de Monterrey y Facebook Journalist Proyect en su reciente informe "¿El despertar de un gigante adormecido?".

La investigación contó con la participación de 19 medios locales digitales y 32 regionales, incluyendo, en el caso de Guanajuato, a Grupo AM, para conocer a fondo cómo se compone el modelo de negocios, la redacción, la organización de la empresa y el conocimiento de las herramientas digitales frente a la nueva era digital.

El primer desafío que tienen los medios, incluyendo Grupo AM, es encontrar fuentes de ingresos que permitan sostener la operación de la redacción y puedan seguir haciendo periodismo.

A través de una encuesta, el 85% de los medios respondió que creen deben cambiar su modelo de negocio en los próximos tres años.

Además, el 80% de los medios están o planean implementar un modelo de contenido de pago. Actualmente, el 91% de los medios digitales mexicanos y el 79% de los regionales no tienen ningún modelo similar.

Dentro de los retos que tienen los medios para alcanzar el objetivo de retener a sus lectores a través de suscripciones son conocer las métricas, el 43% de los medios no tiene un equipo enfocado a la analítica.

También se encuentran con la falta de talento especializado para la transformación digital en cuanto a contenido, audiencia y tecnología.

Esto se refleja en que el 37% de los medios regionales y 33% de los medios digitales explotan muy poco otra fuente de ingresos, la publicidad programática, ante el poco conocimiento de algunas herramientas gratuitas que son clave para la monetización del sitio web.

Dentro del entorno de la organización, los medios señalan que la falta de capacitación y dificultad para retener el talento (falta de salarios competitivos) son otros problemas.

En el informe "¿El despertar de un gigante adormecido?" se destaca que con la llegada del internet y la nueva forma de consumir noticias, el modelo de negocios tradicional de los medios impresos, basado en publicidad y circulación, ha perdido solidez.

Ante ello, varios medios han recurrido a medidas drásticas como recortar personal, diversificar sus ingresos o dando un giro de 180 grados a sus negocios. Pero otros medios regionales han comenzado la transformación hacia las suscripciones digitales.

Frente a un modelo tradicional que no funciona, y un modelo digital basado en el volumen y en un dependencia en las reglas de la plataformas de distribución de contenido que no controlamos, apostamos por la relación con el lector", señaló Enrique A. Gómez, director de Operaciones de Grupo AM, que va encaminado hacia el modelo de suscripciones.