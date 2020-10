El cambio empieza en la cabeza

Luis Ernesto Rojas Ávila, director general de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) señaló que el líder de la empresa debe tener claro que no va a llegar al consumidor final, con las mismas estrategias que lo está haciendo en su canal presencial.

Apuntó que el cambio no está tanto en transformar el producto en sí, que claro que es importante hacerlo, pero lo fundamental aseguró que es transformar todo lo que está alrededor, y éso es lo que conduce a la verdadera transformación digital.

“¿Qué es lo más complicado?, es una buena pregunta que nos hemos hecho mucho en Cofoce y nuestra respuesta siempre ha sido la misma; lo más complicado es la forma de pensar, porque las empresas tienen un sistema inmunológico, se resisten al cambio; mi abuelo, mi papá lo hicieron así y les funcionó, ¿por qué a mí no?”.

Explicó que la brecha generacional al interior de las empresas ocasiona reuniones que no son sencillas de resolver.

“Hoy en la empresa hay un millennial, un baby boomer, una persona de generación X, y tres de generación Z tomando decisiones, entonces realmente esa brecha generacional no logra poner en sincronía a todos y generalmente se pierde. Estoy convencido de que si abrimos nuestra mente ya vamos con el 50% del trabajo ganado”.

Aseguró que un emprendedor, una microempresa o una pequeña empresa pueden aspirar a ser una multinacional o con presencia en todo el mundo, vendiendo productos con valor agregado.

“Si se lo propone lo va lograr, porque la tecnología lo permite. En el pasado era imposible pensarlo; las empresas requerían tener flujo y un gran brazo financiero para poder hacerlo, hoy las condiciones están realmente dadas para poder llegar al consumidor final con un producto diferenciado”.

El titular de la Cofoce, mencionó que en su estructura estratégica para subir a un mayor número de mipymes a la digitalización, es clave la realización del Foro GO.

“No es lo mismo que te lo diga Luis Rojas o un consultor, a que te lo diga un experto internacional en el tema, lo primero que va provocar es que te saque de tu zona de confort y te alerte”.

Posteriormente, agregó que provocará la pregunta del ¿qué voy a hacer? y será en ese momento que el empresario tendrá que abrir la mente.

“Permitirá que por ejemplo alguien diga: es cierto yo toda mi vida había pensado que lo máximo era vender a los catálogos, y ahora me doy cuenta que no, porque no hay posicionamiento de mi marca, soy una maquila, gano poco y conforme pasa el tiempo, tengo menos oportunidades”.