Este miércoles 13 de octubre arrancó el Festival Internacional Cervantino (FIC) en su edición número 49, con más de un centenar de actividades entre exposiciones, danza, música, teatro, espectáculos multidisciplinarios y arte digital. Si estás planeando asistir al FIC, toma nota de estos 10 atractivos turísticos imperdibles que no puedes dejar de visitar durante tu estancia en Guanajuato Capital.

La ciudad de Guanajuato fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1988, así que no es de extrañar que posea una rica variedad cultural y artística que contempla las bellas artes, artesanías y riqueza gastronómica.

Aunque es sumamente difícil elegir solo 10, por la gran oferta que Guanajuato ofrece, te recomendamos estos imperdibles:

Teatro Juárez

Ya sea que asistas a algún concierto u obra de teatro que se presentará en el Teatro Juárez, o a algún otro, no debes dejar de conocer la majestuosidad de este recinto fundado en 19023.

Su arquitectura ecléctica, destaca por ocho musas que se alzan en lo alto de la fachada. Un par de leones custodian las escalinatas y el diseño del ingeniero José Noriega brinda a sus visitantes todo lo necesario para que disfruten su estancia al máximo.

Universidad de Guanajuato

Esta casa de estudios, icónica del estado de Guanajuato, también será sede de algunas actividades en el marco del FIC. El auditorio y las escalinatas albergarán diferentes espectáculos.

No obstante, el edificio por sí mismo ya es un espectáculo. Se creó en 1732 con el nombre de Hospicio de la Santísima Trinidad y en 1827 fue casa de facultades de estudios superiores como arquitectura, derecho y artes.

Universidad de Guanajuato | Foto: Omar G. Ramírez

Alhóndiga de Granaditas

La Alhóndiga de Granaditas es un monumento histórico cuya construcción duró 12 años (de 1797 a 1809) y su estilo neoclásico lo hace una construcción sencilla pero imponente.

La Alhóndiga es también un símbolo de Independencia nacional y en su museo hay registros que datan de aquella época plasmados por el pincel de José Chávez Morado en sus murales.

Murales Alhóndiga | Foto: Esmeralda Mares

En el marco del FIC, este museo alberga dos exposiciones de artes visuales: La ciudad perdida. Raíces de los soberanos Tarascos y Fenómeno solar de Rafael Rodríguez.

Asimismo, será sede de varios conciertos, del Ballet Folklórico de Amalia Hernández y del ballet folklórico del estado invitado distinguido, Coahuila.





Museo Casa de Diego Rivera

Otro imperdible de la escena de las artes nacionales es la casa donde nació y creció Diego Martín de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez mejor conocido como Diego Rivera.

En esta casa se pueden encontrar obras en acuarela y fotografías del muralista mexicano así como objetos que dejan huella de su paso por este mundo.

Durante el FIC, el Museo Casa de Diego Rivera albergará dos exposiciones de artes visuales: Diamante del Noreste. Homenaje a Gerardo Cantú y Espejo de Modernidad de Leo Matiz.

Museo Casa de Diego Rivera | Cortesía: Cultura Guanajuato

El callejón del beso

No importa si vas con pareja o no, el Callejón del Beso es un must para visitar en Guanajuato. Aquí podrás conocer la romántica y trágica historia de amor de Doña Carmen y Don Luis.

Cuenta la leyenda que, en el tercer escalón, es decir la parte más estrecha del callejón con 68 centímetros de ancho, las parejas deben besarse para gozar de siete años de felicidad; quienes no lo hagan, estarán condenados a siete años de mala fortuna. Cierto o no, es una experiencia que vale la pena vivir.

Callejón del beso | Gettyimages

El mirador del Pípila

Este monumento en honor de un minero llamado Juan José De los Reyes Martínez Amaro, un mítico personaje de la Independencia de México, es también un magnífico mirador desde el que podrás apreciar la ciudad de Guanajuato en todo su esplendor.

Te recomendamos tomar el funicular panorámico para subir hacia el mirador y en el camino también podrás observar hermosas postales. La ubicación del funicular es De la Constancia número 17 en la zona centro.

Museo de las Momias de Guanajuato

Si por algo es famoso Guanajuato es por sus momias. Este museo alberga alrededor de 57 restos momificados que datan de entre 1870 a 1984.

La mayoría de las momias alrededor del mundo son producto de procesos de embalsamamiento para preservar los cadáveres; en el caso de Guanajuato, las momias son naturales, es decir, que no fueron sometidas a ninguna preparación y su estado de momificación se debe a que no hubo intercambio de oxígeno y humedad hacia el interior de las gavetas.

Sin duda, aunque suene un poco atemorizante, las Momias de Guanajuato es un espectáculo que no te debes perder.

Mina la Valenciana

Otra actividad que hizo famosa a la ciudad de Guanajuato fue la minería. Prueba de ello es la Mina de la Valenciana, ubicada al norte de la ciudad.

Esta mina fue la más importante de Guanajuato en el siglo XVI, de ella se extraían minerales preciosos. Hoy en día es un museo en el que puedes descender hasta las entrañas de la tierra para conocer cómo era la vida de los mineros.

Te recomendamos llevar ropa y zapatos cómodos, así como una mochila o bolsa muy práctica para guardar tus pertenencias y que puedas llevar las manos libres, ya que el descenso es estrecho.

Mercado Hidalgo

Este mercado tradicional ubicado en el corazón de la ciudad, originalmente fue pensado para ser la estación del ferrocarril. Fue construido a finales del siglo XIX con aplicaciones de cantera rosa y cristal, muy típico del Porfiriato.

En sus pasillos podrás encontrar desde frutas, verduras, comida típica, artesanías y algunos souvenirs.

Gastronomía

Este último punto no es un lugar en sí, pero sí es un gran atractivo turístico: la gastronomía guanajuatense.

No conociste Guanajuato si te vas sin probar sus deliciosos platillos típicos como las enchiladas mineras, un fresco fiambre, unas picantes guacamayas o un caldo de oso (no hay porqué alarmarse, no contiene oso de verdad).

Podrás acompañarlos de la refrescante bebida endémica: la cebadina; o bien, si te apetece algo más fuerte, disfruta de un delicioso vino proveniente de los viñedos guanajuatenses; también te recomendamos el mezcal de sabores.

Finalmente, como postre, no te puedes perder los dulces típicos de la región como las charamuscas (momias de azúcar caramelizada), borrachitos, obleas con cajeta, cocadas, jamoncillos, cajeta, entre otros.

O bien, puedes degustar un delicioso café en alguna de las cafeterías con aire bohemio que hay en la ciudad.

