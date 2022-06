Si vas a Qatar en el próximo mundial no dejes de visitar estos seis lugares, son imperdibles

León, Guanajuato.- En noviembre de este año Qatar será el anfitrión del mundial de futbol 2022 y recibirá a turistas de todo el mundo. Si tú piensas viajar a ese país asiático para ver el evento deportivo puedes aprovechar para visitar algunos de sus destinos turísticos.

Qatar es un país pequeño, de los más ricos del mundo, y puede visitarse en pocos días. Qatar se encuentra en una pequeña península en el golfo Pérsico, y aunque creas que no hay muchas cosas que ver, en realidad no es así, tiene varios lugares que no debes dejar de visitar.

Lugares imperdibles que tienes que ver en Qatar

1. Doha, la capital de Qatar

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Es la ciudad más visitada de Qatar, y en donde se concentra la mayoría de la población. Es el centro económico del país y en donde se concentran la mayoría de los atractivos turísticos entre ellos el Museo de Arte Islámico, uno de los edificios más bonitos y con una excelente arquitectura. La entrada es gratuita.

2. Doha Corniche

Es el paseo marítimo de la ciudad, empieza en el Museo de Arte Islámico y termina en uno de los mejores hoteles del lugar. Puedes dar un paseo por sus más de 5km y mientras te refrescas con la brisa marina podrás apreciar las vistas del skyline de Doha y los barcos pesqueros.

3. Souq Waqif

Es una zona tradicional de Doha, en ella podrás ver el contraste entre el comercio antiguo y el moderno. Hay comercios de telas, especies, comidas típicas y joyerías.

4. Villaggio Shopping Mall

Es quizá el centro comercial más bonito del mundo el cual expresa a la perfección la opulencia del país. Es una representación de Venecia, de sus canales y su arquitectura e incluso podrás subir a una góndola. Es un lugar donde los precios de las prendas son bastante caros pero vale la pena visitarlo.

5. The Pearl Qatar y el lujo

Es una isla artificial ubicada en el norte de Doha. Allí se concentran los hoteles más lujosos de la ciudad y su puerto deportivo. Si quieres respirar el lujo que caracteriza a este país, es el mejor sitio ya que ahí verás coches de lujo, restaurantes carísimos y comercios al alcance de muy pocos.

6. Fort Al Zubara en Madinat Ash Shamal

Esta ciudad es una de las más grandes de Qatar y es conocida por tener uno de los principales atractivos del país: el fort Al Zubara, un monumento que remonta al pasado histórico de Qatar y que se utilizaba para proteger a los pescadores y habitantes de la ciudad. Es una zona muy tranquila ubicada en pleno desierto y es perfecta para descansar.