Yucatán está lleno de mantos acuíferos; es un estado famoso por sus paraísos naturales tales como la Playa rosa o los cientos de cenotes que hay en todo el territorio. Varios de esos cenotes, otrora considerados sagrados por la cultura Maya, están en venta porque sus dueños no pueden darles mantenimiento para abrirlos al turismo. Te contamos los detalles.

¿Qué es un cenote?

La palabra cenote viene del maya ts´onot que significa “agujero en el suelo”. Según la definición del gobierno de Yucatán, los cenotes son profundos pozos naturales.

Los cenotes se forman ya que, al no haber ríos importantes en Yucatán, el agua de lluvia o de huracanes se filtra por las rocas calizas de la llanura yucateca. El agua va desgastando las rocas poco a poco durante cientos de años hasta que finalmente colapsa el techo de la caverna dejando expuesto su interior en donde se ha acumulado el agua.

Cenote Chaczinicche | Gobierno de Yucatán

Cenotes en venta en Yucatán

Según información recogida por El País, el pueblo de Cuzamá cuenta con más de 200 cenotes naturales, muchos de los cuales se encuentran en venta debido a que sus dueños no tienen los recursos económicos suficientes para mantenerlos y poderlos abrir al turismo.

En Internet se pueden encontrar anuncios en sitios de ventas inmobiliarias que ofrecen propiedades con un cenote natural incluido.

Uno de ellos es un terreno de 13 hectáreas localizado en Valladolid. El anuncio especifica que el cenote mide 40 metros de ancho y el terreno cuenta con servicio de luz eléctrica. El costo del terreno es de 4.5 millones de pesos.

Anuncio en una página web de venta inmobiliaria







Otro anuncio en Internet publicita la venta de una “hacienda autosuficiente” de 600 metros cuadrados de construcción en un terreno de 45 hectáreas, localizado en Cuzamá. Asimismo, destaca que la propiedad cuenta con un cenote natural

“Lo más destacado de la propiedad es el espectacular cenote abierto en el jardín, directamente detrás de la casa principal. La vegetación alrededor de la apertura de la cueva kárstica, así como los numerosos nichos y grietas en las paredes de piedra caliza, ofrecen un hábitat ideal para numerosas especies de aves”.

Anuncio con cenote en venta en web de ventas inmobiliarias

¿Es legal comprar un cenote?

El departamento de Conservación Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del gobierno de Yucatán no estipula alguna restricción para la compra y venta de predios particulares que contengan un cenote; no obstante, no hay una ley específica para ello.

Las únicas condiciones son que no pueden construir sobre ellos y, en caso de encontrar en él vestigios arqueológicos de la cultura Maya, se debe reportar a las autoridades.

Asimismo, los propietarios se deben comprometer a mantener los cenotes libres de contaminación ya que, al pertenecer a un entramado de mantos acuíferos, podría afectar a toda la red.

En ese sentido, la bióloga Aragón citada por El País, señaló algunas veces la red se ha visto afectada por las fiestas clandestinas que se llevan a cabo en los cenotes privados

“Son las entradas a los acuíferos que se conectan entre sí y los residuos o contaminación puede afectar a toda la red. Ellos sostienen la vida de Yucatán y de su selva”, agregó.

Por otra parte, acotó que las aguas mexicanas están protegidas por ley, de manera que ningún particular puede ser dueño de un río, lago o caudal; sin embargo, lamentó que los cenotes no están definidos como “ríos subterráneos”, pues “la situación legal es super gris”.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos