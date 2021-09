The Alest derrocha lujo y clase en Polanco

La Ciudad de México está de moda; desde hace una década se ha consagrado como un destino imprescindible para el viajero urbanita y sofisticado, que busca las mejores expresiones de la vida moderna junto con las emblemáticas manifestaciones de la cultura ancestral que dan origen al México tradicional.

Infinidad de restaurantes de cocina nacional e internacional, más de 300 museos y galerías de arte, casas de moda, hubs corporativos, festivales y eventos culturales convergen durante todo el año para ofrecer a locales y visitantes un sinfín de actividades que satisfacen todos los gustos y pasiones.

Como parte de esta oferta, la colonia de Polanco se ha convertido en el epítome del buen vivir y el lujo, al ofrecer lo mejor en gastronomía, arte, vida nocturna, alta moda y paseos al aire libre.

Este vecindario es refugio de inmigrantes y sitio predilecto de extranjeros afluentes que radican actualmente en la ciudad; Polanco despunta como el hot spot para quienes buscan esparcimiento y placer en sus vibrantes y cosmopolitas calles, sin perder ese toque residencial que recibe al paseante con calles arboladas, parques y cientos de actividades que reúnen a la comunidad

Hospitalidad de clase mundial

En el corazón de este vecindario lujoso y dinámico, en el número 45 de Eugenio Sué, se alza majestuoso The Alest. Un nuevo hotel dentro de la categoría boutique de lujo, que tiene como sello distintivo ofrecer un programa de hospitalidad de clase mundial capacitado por Montserrat Barros y Gary Williams de la firma Hospitality & Butler, complementado con experiencias personalizadas diseñadas para que los huéspedes vivan el auténtico way of life local, sea cual sea la razón de su visita a la Ciudad de México.

“En The Alest nos hemos esmerado en ofrecer una experiencia integral que busca brindar a nuestros invitados la posibilidad de vivir Polanco como su ‘barrio anfitrión’, a partir de alianzas exclusivas y programas inmersivos diseñados a la medida para conformar una experiencia memorable”, comenta Daniela Otero Vázquez, directora general y GM de The Alest.

El sueño inicia al interior de The Alest, ubicado en una tranquila calle que colinda con avenida Presidente Masaryk y Emilio Castelar a metros del Parque Lincoln, dos puntos focales de Polanco que reúnen la mayor actividad.

Arquitectura e interiorismo

La magnífica propiedad estilo europeo fue imaginada y materializada con exquisito gusto por el arquitecto Ignacio Jiménez y la interiorista Sofía Aspe. Su atmósfera ecléctica y seductora reúne una variedad de estilos arquitectónicos con un toque acogedor y cálido, para hacer sentir a los invitados como en su propia casa. Objetos y mobiliario decorativo creados en exclusiva para el hotel por artistas mexicanos, complementan este escenario que invita a la desconexión y el disfrute.

Este mes de septiembre, The Alest abre sus puertas. Dispone de 19 habitaciones en total en distintos formatos que van desde 22 m2 hasta 187 m2 , todas con ventanas estilo balcón, y tres Junior Suites con su propia terraza privada al aire libre. Materiales suntuosos como pisos de madera de roble, piezas de arte mexicano, baños revestidos en mármol de Carrara y una exquisita mezcla de estilos clásicos en tonos neutros, que envuelven los sentidos con gran gusto y clase. Simplemente exquisito.

“El concepto de The Alest fue ideado para un viajero que busca comodidad, diseño, ubicación y servicio personalizado. Pero, sobre todo, que desea vivir y disfrutar un lugar, más que como cliente, como invitado. La filosofía de The Alest es hacerlo sentir como en casa, con un trato excepcional, cálido y atento en todo momento. Las experiencias exclusivas y nuestras instalaciones reservadas para nuestros invitados nos diferenciarán de otras propiedades”, afirma Enrique Suárez, director de Relaciones Públicas acerca de este nuevo estilo de hospitalidad.

Al interior de The Alest, los visitantes podrán disfrutar la excelsa gastronomía mexicana en el restaurant insignia “45”, liderado por el prestigioso chef Fernando Martínez Zavala. En The Alest Bar, tardes de música acompañadas por cocteles diseñados en exclusiva por Limantour, serán el punto de partida para iniciar una visita inolvidable. Mientras que en la boutique Casa Ku, nuestros huéspedes podrán adquirir piezas de diseño y moda artesanales únicas. El huésped podrá deleitarse al salir a caminar a vivenciar experiencias como un local.

Para quienes desean llevar a cabo micro eventos con cupo limitado, The Alest pone a su disposición los diferentes espacios de la propiedad y un equipo multidisciplinario experto, que se encargará de dar vida a celebraciones, eventos corporativos y gatherings con todo el profesionalismo y la esmerada atención que caracterizan al hotel.

Servicios

El Concierge Service de The Alest Hotel, podrá apoyar al huésped para que su experiencia sea realmente memorable. A través de un código QR ya estando en la propiedad, podrá obtener una gama de recomendaciones que podrían ser hechas a la medida y al gusto del cliente: The Alest Signature Experiences.

Facilidades y amenidades

Camas King Size, Queen, o doble Queen

Baños revestidos en mármol de Carrara

Ducha

Lavabo

Aire acondicionado y calefacción

Cortinas blackout

Bata de baño

Armario

Pantuflas

Escritorio

Secadora de pelo

Caja de seguridad

Plancha de vapor para ropa

TV LCD 50” o 55”

Servicio de streaming (Netflix)

40 canales de televisión

Mini bar con sodas y snacks de cortesía

Cafetera Nespresso y tetera

Wifi de cortesía

Teléfono con servicio ilimitado de llamadas locales y larga distancia a EUA y Canadá

Botellas con agua de cortesía

Servicio a cuartos

Tina – bañera solo en 2 Junior Suites

Medio baño extra para visitas en una de las Junior Suites

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos