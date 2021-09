León, Guanajuato. A partir del primer día de octubre del 2021, comienza la celebración del 50 aniversario de Walt Disney World en Florida.

La celebración más mágica del mundo tendrá como anfitriones a los entrañables Mickey Mouse y Minnie Mouse quienes recibirán a sus visitantes durante los próximos 18 meses.

Mickey Mouse usará un traje en matices de morado y azul con zapatos dorados brillantes. Mientras que Minnie Mouse usará los mismos colores en un vestido. También tendrá guantes blancos nuevos, un lazo dorado y tacones relucientes.

Esta celebración contará con nuevas experiencias en sus cuatro parques temáticos y en otros lugares en los que la brillante decoración EARidescent aparecerá como por arte de magia.

“Disney Echantment” será el nuevo espectáculo que cautivará a los asistentes llegada la noche y con el que se dará el arranque oficial de la celebración cuando se estrene el primer día de octubre en el parque Magic Kingdom.

Otros de los estrenos será “Harmonious” en EPCOT, uno de los mayores espectáculos nocturnos jamás creados para un parque Disney.

Un pabellón ampliado de Francia en EPCOT formará parte de las festividades y contará con una nueva atracción familiar, “Remy's Ratatouille Adventure”, un nuevo y delicioso restaurante, “La Crêperie”, de París.

Cambios para la mágica celebración

El lugar más feliz del mundo celebra su 50 aniversario en Florida y los lugares emblemáticos de sus parques temáticos también se “visten” de gala para unirse a los festejos que comienzan el primer día de octubre del 2021.

Magic Kingdom fue decorado con cintas doradas y pancartas azules a principios de este año; y se agregará un letrero del 50 aniversario. . Las nuevas decoraciones complementan el trabajo de pintura rosa y dorado que recibió el castillo en 2020.

También parece que se verán luces brillantes en el castillo por la noche para representar el polvo de hadas.

El blog de Parques de Disney anunció previamente que las atracciones de Disney World Tower of Terror, Spaceship Earth y Tree of Life se convertirán en "Beacons of Magic" a través de nuevas decoraciones y un destello de EARidescence que brillará por la noche.

En Animal Kingdom, Disney presentará un espectáculo diurno de cometas con forma de animales.

Se dice que los artistas que aparecen en el programa vuelan atrapavientos y cometas de todas las formas y tamaños en tierra, mientras que en el agua se verán cometas tridimensionales que representan a los personajes de Disney.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos