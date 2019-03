A joven le cortan el dedo pulgar por el hábito de comerse las uñas

La estudiante, desarrolló una rara forma de cáncer de piel ocasionada por morderse las uñas, sin embargo la manía llegó a tal punto que se comió la uña entera del dedo pulgar.

De acuerdo con el portal de noticias TN, Courtney sufrió nerviosismo y ansiedad debido al acoso escolar en una Universidad de Australia, cuando su dedo comenzó a verse de color negro, decidió ocultarlo a su familia y amigos porque se sentía avergonzada.

Semanas después decidió acudir al médico, y los doctores que la examinaron le diagnosticaron “melanoma subungueal lentiginoso acral”, un tipo de cáncer que afectó el dedo de la mujer.

A pesar de someterse a múltiples cirugías para extraer el cáncer, los médicos decidieron cortarle el dedo.

Cuando descubrí que morderme la uña fue la causa del cáncer, quedé destrozada. En mi cabeza pensé ‘me hice esto a mí misma', pero obviamente sabía que no debería tener esa mentalidad. No podía creerlo, mi mano estaba constantemente negra, pero no quería que nadie la viera, señaló la joven.