Abandonan a un tigre blanco ¡en una iglesia!

México.- Luego de que vecinos de la colonia México Agrario en Matamoros Tamaulipas llevaran días escuchando los ladridos de un perro en un terreno perteneciente a una iglesia evangélica, decidieron ir a ver si el can se encontraba abandonado, la sorpresa vino no sólo al ver al can justamente en estado de abandono si no que junto a el también se encontraba un tigre blanco, ambos en estado de desnutrición y deshidratación.

Los animales se encontraban en un pedazo de terreno arido e increiblemente ambos convivian muy amigablemente, sin embargo de inmediato se mostraron hambrientos por lo que se les trató de dar un poco de alimento y agua en lo que procedían a ser rescatados.

Así era el lugar donde encontraron al tigre y al perrito.

Autoridades acudieron al rescate

El tigre se encontraba amarrado, al rededor de su cuello una cadena de acero y a lo largo un mecate a punto de romperse. Una vez que las autoridades llegaron procedieron a retirarlos de la zona cuidadosamente al mismo tiempo que advirtieron a los vecinos mantenerse al pendiente por si alguno de los animales lograba escapar.

Al final no pasó a mayores y ambos animales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para asi ser cuidados.