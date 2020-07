Abuelita de 96 años fabrica y vende bolsas en 20 pesos, Zara las ofrece en $649

ZARA $649 // Mi abuela de 96 años desde $20

Ella no tiene un local como tal, ella se dedica a fabricar y distribuir a locatarios del Mercado de la Merced pero por la contingencia no ha podido ir a vender, así que me tome la tarea de apoyarla .

(Sergio Velázquez) pic.twitter.com/w3FTWxSqrQ