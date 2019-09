Abuelita usa silla de ruedas para vender dulces y se roba el corazón de la red

CDMX.- Doña Isidra, como la conocen en su calle, ha vendido dulces y otros artículos desde hace 70 años para no depender de nadie. Al viralizarse su historia, se robó el corazón de los internautas.

Desde los 15 años, contó a las cámaras de Denisse Merker, Doña Isidra ha salido a vender en las calles de la colonia Obrera, en la Ciudad de México.

Ni su discapacidad ni su edad han sido impedimento para que salga a trabajar, pues todos los días sale y aprovecha la silla de ruedas que necesita para andar por la calle para convertirla en un puesto donde vende dulces, fibras y trapos de cocina en la esquina de José Toribio Medina.

A pesar de haber sufrido una embolia y ser viuda, Doña Isidra no deja de sonreír a la vida.

Pasan personas, platico con ellas, me distraigo en la calle, yo me levanto a las cinco de la mañana, yo no dependo de nadie, yo me baño sola, yo me cambio sola”, relató la ancianita.