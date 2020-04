Abuelito de 106 años muere de tristeza por cuarentena

Italia.- Expertos en salud han explicado que el contagio no es el único riesgo que enfrentamos antes la pandemia de Covid-19, ya que las medidas de aislamiento, una de las mejores herramientas para evitar la propagación del virus, también pueden afectar la salud mental de las personas.

Tal es el caso de Giovanni Battista Calvi, un hombre de 106 años quien se cree que pudo haber muerto “de tristeza” este fin de semana, en el hogar para ancianos mayores en el que vivía en Incisa Scapaccino, al norte de Italia.

Italia ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus y ante la epidemia, se tiene especial protección para resguardar a la población de riesgo, como los adultos mayores.

Trabajadores del asilo contaron al periódico La Stampa que Giovanni se había convencido a sí mismo de que toda su familia había muerto debido al Covid-19 y que la verdadera razón por la que no podía verlos era por esto y no por la cuarentena.

Ustedes son como yo, cuando me enviaron a la guerra con un rifle oxidado. Me daba vuelta y veía muchos muertos, como ahora en la televisión. Díganme la verdad, los míos han muertos todos. No me alimento porque quiero irme con ellos”, decía constantemente a su médico.