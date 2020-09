Abuelito de 80 años concluye con honores su preparatoria en Oaxaca

Oaxaca.- Un abuelito de 80 años llamado Víctor Nicolás Brígido, concluye con honores su preparatoria.

Víctor Nicolás Brígido es originario del municipioen el estado de Oaxaca y se viralizó en las redes sociales porque a esa edad concluyó la preparatoria en el(Cobao).

Según un comunicado publicado por la preparatoria, cada jueves, durante tres años, el hombre recorrió más de 40 kilómetros para acudir a sus asesorías.

Así mismo, los asesores de Víctor Nicolás dijeron que fue uno de los alumnos más aplicados, así como uno de los mejores estudiantes, dedicado en sus clases, que siempre entregaba sus ejercicios y tareas como se le solicitaban.

Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza y eso me voy a llevar”, aseguró Víctor.