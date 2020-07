Abuelito participa en marcha 'anticuarentena' y muere de Covid-19

Argentina.- Un abuelito que participó en una marcha 'anticuarentena' en Argentina muere de coronaviurs (Covid-19).

Se trata de Ángel Spotorno, a quien conocían más por José, su segundo nombre, un jubilado de 74 años, que había participado de la marcha anticuarentena y se contagió de Covid-19.

Según información de medios locales, Ángel Spotorno, falleció a causa de esta enfermedad en su departamento del barrio de Mataderos.

Spotorno integraba varios grupos en las redes sociales en los que organizaba acciones callejeras políticas. Según contó su prima en distintos medios, estaba en contra del aislamiento obligatorio y no creía que se pudiera infectar de Covid-19.

Él creía que (el coronavirus) era un resfrío como cualquiera. Era anti. Se murió pensando que tenía una alergia, aunque se asustó un poco cuando me dijo ‘me la pesqué‘", reveló Marita Riera en diálogo con radio Del Plata.

Según explicó, lo que más enojó a Spotorno fue cuando el Gobierno intentó restringir las salidas a los adultos mayores.

Él estaba con el celular todo el día y administraba varios grupos (entre ellos 'Argentina no se rinde' y 'La República nunca será roja'). A veces pienso por qué sus mismos correligionarios no lo cuidaron y le dijeron ‘quedate vos en casa que salimos nosotros’. Todos en esos grupos de Facebook se mostraron dolidos cuando supieron de su muerte y dieron el pésame, pero sigo leyendo que están armando nuevas convocatorias. Es como si no hubieran entendido. Falta conciencia", reclamó su prima.