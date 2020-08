Abuelito sufre derrame cerebral en su casa y se salva gracias a su perro

Estados Unidos.- Un abuelito que se encontraba solo en su casa sufre un derrame cerebral y se salva gracias a su fiel mascota.

Los hechos se registraron en una casa flotante ubicada en el condado de Craven, Carolina del Norte, cuando Rudy Armstrong, un veterano de la Marina, se encontraba solo con su perro chihuahua llamado ‘Boo-Boo’.

Según información de ABC News, el veterano de 86 años de edad, sufrió un derrame cerebral y fue en busca de su único compañero.

Armstrong explicó que se encontraba bebiendo café por la mañana, sin embargo, pasó una situación de emergencia y le pidió al pequeño can que buscara ayuda.

Me senté en mi silla, bebí mi café y después no podía mover mi mano y mi pie no se movía… No quería estar allí por un par de días antes de que alguien viniera, así que dije: 'Ok Boo-Boo, ve a buscarme ayuda'”, recordó.