Abusó y mató a Camila y llora porque le harán lo mismo en la cárcel

Lima, Perú.- Un adolescente de 15 años que violó y mató a Camila, una niña de cuatro años en Lima, Perú, soltó el llanto de miedo a sufrir lo mismo en la cárcel, debido a que ha sufrido amenazas de violación y muerte, además de que sufrió una golpiza por los mismos internos.

“Ahí me van a violar y matar, ya me lo han dicho… No quiero estar ahí, me voy a morir… No me deje ahí", dijo entre lágrimas el chico.