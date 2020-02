Adolescente se llevó dinero de mamá y la dejó en central camionera

Sonora.- Una mujer pidió ayuda en las redes sociales, luego de su hija de 15 años se llevará todas sus pertenencias y la abandonara en la central camionera de Hermosillo, Sonora.

Blanca Yáñez, quien dijo tener 45 años, selió el sábado de El Fuerte, Sinaloa, para viajar a Mexicali, Baja California, donde realizaría unos trámites. Iba acompañada de su hija de 15 años.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil

Sin embargo, al llegar a Hermosillo, Sonora, la menor le dijo que la esperara un momento mientras ella iba a comprar algo para cenar el domingo por la noche. Después de eso, Blanca ya no supo más de su hija, reporta El Universal.

Blanca se quedó dormida debido al cansancio del viaje, en una banca de la central camionera de Hermosillo; al despertar, se asustó al no encontrar a su hija por ningún lado.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Un taxista le contó que la joven había platicado con él y el conductor le dijo que la joven se había ido a Mexicali, donde buscarían a unos familiares.

Se llevó mi bolsa, ahí traía mis documentos, mi acta de nacimiento, mi credencial de elector y 5 mil pesos que me había dado mi hermano para que me curara los ojos porque casi no veo", contó en entrevista Blanca.