Adolescentes se lanzan de un taxi después de que el conductor intentó secuestrarlas

Colombia.- Tres adolescentes denunciaron ante las autoridades que estuvieron a punto de ser secuestradas por el conductor de un vehículo de servicio público.

Los hechos se registraron encuando las menores detomaron un taxi para regresar a su casa tras acudir a un centro comercial.

Según información del medio local El Tiempo, las menores detallaron que al abordar el vehículo, el taxista tuvo un comportamiento sospechoso y no acató las recomendaciones dadas de la ruta a tomar para ir a sus casas.

Cada una llevaba 2000 pesos para la buseta pero les tocó tomar taxi y el chofer les dijo que las transportaba por ese valor. Al llegar al parque de Los Venados el carro tenía que girar al barrio El Salado, pero siguió hacia La Variante de Ibagué y esa ruta no era la que le habían indicado, pero lo peor es que no las escuchó cuando le explicaron que por ahí no era”, contó un familiar.