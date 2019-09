Adoptan a niña que resultó ser una mujer psicótica de 22 años de edad

Estados Unidos.- Una pareja en Indiana fue acusada de abandonar a su hija adoptiva de 11 años para después irse a Canadá, sin embargo, la supuesta niña, era una mujer de 22 años que amenazó con matarlos en diversas ocasiones.

Las autoridades en Indiana, habían argumentado que además del abandono, no la apoyaron económicamente y se deslindaron de cualquier responsabilidad.

Michael Barnett y Kristine Elizabeth Barnett, recibieron un levantamiento de cargos por parte de los fiscales de Tippecanoe, según 24 horas.

De acuerdo al parte del caso, Michael y Kristine, adoptaron a la “niña” en 2010, posteriormente un médico indicó que no era una menor de 8 años, sino que era una adolescente con enanismo.

Le estaba dando el baño y me di cuenta de que tenía vello púbico. Me quedé en shock. Me habían dicho que tenía 6 años y era muy evidente que no tenía esa edad”, expresó Elizabeth.