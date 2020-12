Adulto mayor sin hijos le hereda su empresa a su empleada más leal

Argentina.- Un hombre identificado como Juan Moreyra decidió heredar su empresa a su secretaria quien fue la empleada más fiel durante 40 años.

La mujer identificada como Deolinda detalló que fue contratada por Juan cuando apenas tenía 12 años de edad, y permaneció trabajando para él hasta la actualidad.

Vengo de una familia muy humilde, muchos hermanos. No pudimos estudiar, entonces me mandaron a trabajar. Cuando me preguntaron qué sabía hacer, les dije todo, pero en realidad no sabía cómo hacer casi nada. Así que todo lo que sé y quién soy se lo debo a ellos”, expresó Deolinda.