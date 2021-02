¿Te acuerdas del "agarra y dice"? Pues esta es su imagen y ahora quiere ser cantante

México.- ¿Qué pasó con el "agarra y que me dice"? Aquel joven que tuvo un gran éxito en redes sociales por su peculiar manera de contar si iría o no acompañado a un evento, seis años después vuelve a sorprender pero ahora por su increíble cambio.

Corría el año 2015 cuando arrancó millones de sonrisas a usuarios en redes sociales al protagonizar unos de los primeros video-memes virales que existieron en la plataforma de YouTube.

A él se no solo se atribuye la famosa frase: "Que agarra y que me dice... me dice..." sino también la de "Vas ir o no vas ir".