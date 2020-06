'Aguanté y me defendí', declara niña después de abusos que desataron la guerra michoacana

Michoacán.- "Aguanté y me defendí", declara niña después de abusos por parte de un cártel, lo cuales desataron la guerra michoacana.

Mediante un video subido a redes sociales, una niña denunció este fin de semana que fue abusada sexualmente por narcotraficantes del, oficialmente municipio de Felipe Carrillo Puerto de Michoacán.

En el video se puede observar a la niña, cuya edad ni nombre fueron revelados, que habla frente a la cámara, llora y pide justicia. La víctima asegura que la Fiscalía General del Estado de Michoacán se negó a levantar la denuncia, pues los acusa de que están coludidos con Los Viagras.

Me subieron con ellos. Solamente escuché cómo me decían lo que me iban a hacer y qué me iban a hacer si yo decía. Yo di hasta el último golpe que aguanté y me defendí y uno quedó herido y yo… Me aventaron de la camioneta… Me aventaron de la camioneta… Me tiraron, me empujaron de ahí”, narró entre lágrimas.