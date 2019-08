Al intentar tomarse una foto, un pulpo le paraliza el rostro

Estados Unidos.- Una mujer que trataba de ganar algunos likes se tomó una foto un cuanto peligrosa o por lo menos dolorosa. Y es que Jamie Bisceglia quien se encontraba en Washington DC participando en un concurso de pesca de salmón, logró capturar un pulpo y decidió hacer algo que posteriormente resultó ser un grave error.

Al parecer lo tomo como algo grasioso y es que Bisceglia se tomó una foto con el molusco en su rostro. Grave error. La mujer sintió un par de pinchazos, seguidos de un dolor intenso y abundante sangrado.

¿Pueden decirme loca? Sí, es un pulpo en mi cara. No sabía que tenían un pico para inyectarte. Bueno, me pasó a mí. Mi mentón estaba hinchado y no paraba de sangrar”, explicó Bisceglia en su cuenta de Instagram, donde a pesar del accidente decidió compartir las fotos.