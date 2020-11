Albañil crea ladrillos de cartón para terminar su casa y ahora los usan en edificios públicos

Argentina.- Con el objetivo de finalizar la construcción de su casa Ramón Jorge Vega, descubrió que podía crear bloques de cartón a bajo costo y amigables con el medio ambiente.

El hombre de 45 años de edad reside en Argentina, y según una entrevista para el medio local Clarín, tras ver como resultó su casa, decidió participar en un concurso de emprendimiento ecológico.

Para su orgullo, los organizadores consolidaron un programa para hacer masiva la producción y lograr un primer objetivo: completar la construcción del hospital de Diagnóstico Precoz.

Todo empezó en 2016, cuando con mi hijo queríamos construir una habitación pero no teníamos los medios para comprar materiales. En ese tiempo juntábamos cartón… Vi cartón acumulado y mojado. Lo junté como para tirarlo, se me pegó con el cemento y se empastó. Así que puse esa mezcla en un molde de machimbre que hice rápido, con las medidas de un ladrillo convencional, y a los cuatro días fui a verla. El resultado me sorprendió. Fue casi una casualidad", relató Ramón.