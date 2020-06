Alcalde encarcela a su hijo por no respetar toque de queda por Covid-19

Colombia.- Un alcalde en Colombia encarceló a su hijo por no respetar toque de queda por coronavirus (Covid-19).

Los hechos se registraron en el municipio de Juan de Acosta, Colombia, cuando el alcalde Carlos Higgins Villanueva, encarceló a su hijo por violar el toque de queda y la ley seca el pasado Día del Padre.

Mis familiares son los primeros llamados a respetar las medidas, no permitiré que por disfrutar de unos tragos pongan en riesgo la vida de los habitantes de nuestro pueblo”, dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Higgins explicó que como primera autoridad del municipio llevó hasta la estación de Policía a su hijo, a su sobrino y a un amigo, quienes fueron encontrados irrespetando las normas decretadas.

Se les impusieron comparendos a todos, también un acta de compromiso y se les dio trabajo social en la comunidad. No pudimos trasladarlos a la Fiscalía para ponerlos a disposición porque no fueron capturados en flagrancia. El hecho ocurrió el Día del Padre y del video me enteré fue anoche”, dijo el mandatario.