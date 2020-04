Amenaza de muerte a enfermera del IMSS porque acusa está infectada de coronavirus

Durango.- Una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunció a vecina, quien la amenazó de muerte con pistola en mano; no obstante, la mujer recuperó su libertad una hora más tarde.

La trabajadora de la salud, identificada como Claudia, compartió en una entrevista con UnoTv que la mujer primero la agredió verbalmente porque aseguraba que ella portaba el coronavirus Covid-19.

Trató de chocarla y la insultó

Relató que un día iba conduciendo cuando la mujer se le acercó y trató de provocar un choque.

En dos ocasiones me echa a mí la camioneta encima, bueno a mi camioneta, entonces yo la esquivo. En la tercera ocasión se me cierra y le pregunté por qué hace eso, ella lo único que hace es pararme el dedo, me grita ‘¡Infectada!’, relató.

Le dijo iba a matarla

Según Claudia, otro día cuando ella iba llegando a su casa, su vecina sacó una pistola de su auto y la amenazó con matarla.

Y ella hace el comentario de que ahora si habíamos valido, que muerto el perro se acababa la rabia. Sacó un arma de la cajuela, de una mochila negra”.

Fue ahí cuando la decidió interponer una denuncia y aunque la agresora fue detenida por policías, a los pocos minutos fue puesta en libertad, ya que dijo era una persona cercana al juez administrativo Mario Pozo.

Agresora quedó libre

Relató que inclusive, el funcionario la engañó para que firmara el desistimiento de la denuncia, además de que las acciones que había cometido no eran suficientes para el Ministerio Público.

"Yo le comentaba a él que pues eran amenazas de muerte, que me había echado en varias ocasiones su camioneta y él me dijo que no, que no era para llevar el asunto ante el Ministerio Público, entonces me entregan una hoja, nada más venía un sello, un logotipo de lo que es la PC (Policía Capitalina), tres líneas y en una de esas yo tenía que firmar, entonces yo le digo que para qué es eso y ellos me dicen que es para el traslado, entonces yo firme”, expresó.

Denunció que además cuando salió libre, se burló y les dijo nuevamente que la iba a matar. La trabajadora interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ahí finalmente fue atendida.



DA