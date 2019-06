Amor de papá: hija se queda sin pareja y él la sorprende

En el mundo existen padres, que la paternidad no se hizo para ellos, pero en este caso, el padre de una menor hizo lo posible para verla feliz.

Se ha viralizado en internet, un video en el que un padre salva a su hija de no tener pareja de baile en pleno coreografía y lo hace de una manera muy tierna. El padre ha dejado muy claro que esta preparado para salvaguardar el bienestar de su hija.

De acuerdo al portal de noticias el imparcial, un grupo de alumnos de primaria baila la canción "Let Her Go", de Passenger, como vals.

En plena coreografía, comienzan a bailar en parejas, pero una menor de edad, se da cuenta en ese momento que su pareja de baile no asistió y comienza a dar vueltas solas, por lo que su padre se da cuenta y sale del público para acompañar en el baile a su amada hija.

Una actuación en los momentos más importantes para su hija, que se hizo viral con más de cuatro millones de reproducciones en Facebook.

La menor al ver llegar a su héroe sin capa y que se pone a bailar con ella, sin saber ningún paso del baile, le sale tremenda sonrisa de oreja a oreja.

Cuando no tienes compañero de baile en tu último día de primaria y tienes la dicha de tener a tu papá a tu lado. Te amo princesa, escribió la madre en la descripción del video compartido.

El baile termina con un hermoso abrazo y miles de aplausos de las personas que se encontraban en el lugar.

