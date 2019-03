Anuncian Whisky inspirado en Game of Thrones

La firma Johnny Walker lanzará una edición limitada con base en la serie de HBO Game of Thrones, que saldrá a la venta dentro de poco. Para los fanáticos de la serie, ¡ya no hay pretexto para no brindar en la próxima temporada!

El licor estará a la venta vía Amazon por 44 dólares (847.70 pesos), pues todavía no llega a los espacio comerciales, a donde llegará también, gracias a un acuerdo de DIAGEO y HBO.

Para poder garantizar que dicho whisky tenga el carácter de los White Walkers, se diseñó para ser disfrutado directamente desde el congelador, donde con la baja temperatura, los ojos del dibujo en la botella se tornarán del azul brillante propio de estos personajes de la serie inspirada en las novelas de George R. R. Martin.