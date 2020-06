Arrojar salsa a sus víctimas; este es el nuevo modus operandi para robar

Ciudad de México.- El nuevo modus operandi de los asaltantes para robar es arrojar salsa a sus víctimas.

Los primeros registros de este modus operandi son en el corredory en algunas zonas del sur de la Ciudad de México.

Según información de la víctimas, los delincuentes, aproximadamente tres integrantes, arrojan salsa y al limpiarla, aprovhechan y roban a los transeúntes sin violencia.

Una de las víctimas señaló para Noticieros Televisa, que salió a pasear a su mascota y en la esquina de Río de Janeiro y Durango, en la colonia Roma, le aventaron un líquido a la espalda para robarle y en tan solo media hora, los delincuentes le robaron 120 mil pesos.

Pensé que era agua de un balcón, cuando una señora se acerca conmigo a ofrecerme una servilleta y diciendo pobrecita. Pinches chamacos. Te embarraron caca. Y yo diciéndole ‘no señora, huele como a salsa BBQ. Empieza como a tratar de limpiarte y en ese movimiento, yo no me doy cuenta, me sacan la cartera. Abro mi computadora, veo como las notificaciones empiezan a llegar del banco, de cinco mil pesos, cuatro mil pesos, cinco mil pesos, ocho mil pesos”, señaló.