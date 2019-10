Así aterrorizan vándalos en esta colonia peligrosa

CDMX.- Dueños de distintos carros estacionados en la zona de Valle Dorado en el municipio de Naucalpan presenciaron sorprendidos y enojados los daños que registraron sus vehículos por culpa de unos vándalos que hicieron los destrozos.

Con total impunidad, los vándalos, dañaron los espejos retrovisores a puñetazos y patadas, parabrisas a palazos, así lo denunciaron los propietarios de los carros.

Pero los destrozos no pararon ahí, por ejemplo, una conductora denunció que también le abollaron la puerta de su carro, supuestamente a patadas.

De acuerdo al medio la prensa.mx, Monserrat Brito, les escribió, solicitando ayuda para compartir y pidiendo justicia.

Hola espero me ayudarme: Se que tal vez no le tomen mucha importancia, pero me ayudarían mucho si pueden compartir los vídeos, solo queremos que se haga justicia por lo daños, esto pasó el día lunes a las 6 de la tarde ,en valle dorado,llegaron a agredir y balear mi casa”, escribió la afectada.