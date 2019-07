Así fue como este gato salvó la vida de su dueña embarazada

San Petersburgo. - Seguramente alguna vez has escuchado que las mujeres embarazadas no deben estar cerca de los gatos porque puede hacerles daño, pero en el caso de Anna, fue su pequeño compañero peludo quien les salvó la vida a ella y a su bebé que aún no nacía.

Ocurrió en San Petersburgo, Rusia, donde Anna, una mujer de 40 años que padece diabetes, sufrió una brusca bajada de azúcar mientras dormía, lo que le provocó una crisis hipoglucémica.

Sin embargo, Anna no se dio cuenta de lo mal que estaba y siguió durmiendo. Fue su gato quien comenzó a morderla para llamar su atención, reporta el periódico ruso Komsomólskaya Pravda.

Al despertar, Anna notó que se sentía mal, por lo que tomó medidas de sus niveles de azúcar y descubrió que estaba sufriendo una crisis. Gracias a que su gato la despertó, pudo tomar su medicamento y ponerse a salvo.

Héroe peludo

Anna contó a medios locales que esto ya ha ocurrido al menos dos veces, en que ha sufrido crisis mientras duerme y su gato la despierta para evitar que se pongo más grave.

La familia ha platicado que ahora están muy emocionados esperando el nacimiento del bebé y que incluso el gato no se le despega a Anna, "esperando el momento con impaciencia".

