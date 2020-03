Así puedes limpiar tu celular para evitar contagios por coronavirus

CDMX.- El coronavirus (Covid-19) puede subsistir entre dos a tres días en superficies de plástico y acero, es por eso, que es probable que el contagio de dicha enfermedad se pueda ocasionar debido al uso del teléfono celular.

Según los expertos, como el(CDC, por sus siglas en inglés), se recomienda limpiar con regularidad los aparatos electrónicos como los celulares, teclados y computadoras.

Algunas de las recomendaciones para poder realizar la limpieza correcta a estos aparatos es tener un trapito o un papel para que el aparato no tenga contacto directo con humedad.

Lo primero que se debe hacer es apagar el aparato y desconectar todos los cables que estén en él, así mismo, no debe estar cangándose mientras se limpia.

Posteriormente, se podrán usar paños para limpieza o bien, alguna toallita, en esta se podrá rosear algún desinfectante el cual debe de tener 70 por ciento de alcohol, estos pueden ser adquiridos en algunas farmacias.

Se recomienda primero exprimir el trapito o paño para quitar el exceso de líquido desinfectante que tenga este y evitar que escurra en el aparato.

Finalmente, el paño se podrá encima del aparato, con movimientos circulares y suaves se distribuirá el desinfectante que contenga el trapo.

Es importante recordar que el celular o aparato no debe estar en contacto directo con el líquido, así mismo, no debe introducirse dentro del desinfectante y no se debe usar rociador.

Con información de la Jornada.

FRG