Asiste alumno a su graduación con falda y escuela le niega diploma

Argentina.- Por asistir a la ceremonia de graduación usando una falda, una escuela se negó a entregarle su diploma a un joven, quien lo denunció en redes sociales.

El director de un colegio en Argentina se negó a entregarle el diploma de bachillerato a su alumno Luis Villafañe, por asistir vestido con una falda a la ceremonia de graduación.

El incidente ocurrió en la Escuela Técnica de Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán, al norte de Argentina.

El estudiante denunció en sus redes sociales que al director del colegio por machismo y homofobia, y la acompañó con una imagen donde viste la falda.

El joven pide a través de Instagram que como sociedad se tiene que visibilizar y repudiar toda esta clase de acciones, por nosotros y por los que vienen.

Luis Villafañe narró en un programa de radio local que decidió ponerse una falda para protestar contra el machismo que predomina en la escuela, pero al ver su vestimenta, el Director lo reprendió, le impidió recoger su diploma y le solicitó retirarse del plantel.

Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido con ropa de mujer. Me impactó su pregunta, a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Él me contestó que me tenía que ir”, denunció el alumno.