Atacan a mujer con pañuelo verde a favor del aborto legal; mata bebés, le gritan

Argentina.- Una mujer que portaba el pañuelo verde a favor del aborto legal fue golpeada e insultada en el transporte público por varias personas. La víctima denunció que le gritaron 'mata bebés'.

Al respecto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lanzó un comunicado en redes sociales donde condenó la agresión de la que fue víctima su compañera.

En el documento, la organización también explicó que no solo su integrante fue víctima de agresiones sino también las personas que las acompañaban.

Por último, el colectivo acusó a los grupos en contra del aborto legal de promover la violencia y la discriminación hacia las organizaciones contrarias.

La víctima, según el medio Telefe Noticias, explicó que mientras viajaba en el transporte públicó fue incitada a quitarse el pañuelo verde, pero ella se negó y se hizo un intercambio de palabras con otra usuaria.

Todo comenzó cuando una mujer que estaba acompañada por otras personas me dijo que debía quitarme el pañuelo, a lo que le conteste: 'tengo todo el derecho de dejármelo'. Eso parece que le molestó, porque comenzó a golpearme, al igual que las otras personas que estaban con ella. 'Me gritaron 'mata bebés', 'hay que matarte feminista', 'hay que meterte un palo...' mientras me golpeaban".