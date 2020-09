Atacan a senadora por cambiarle nombre a su empleada y la llaman #LadyMiMuchacha

México.- Marcela Luqué Rangel, senadora suplente por Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, fue apodada en redes sociales como #LadyMiMuchacha por referirse a su empleada doméstica como ‘Mi muchacha’.

La Senadora expuso en su cuenta de Twitter que en los hospitales públicos no entregan los cuerpos de fallecidos por coronavirus si los familiares no pagan una cuota, pero en su queja se refirió a la esposa de una víctima de Covid-19 como ‘mi muchacha’, lo que le costó ciberataques.

A Luqué Rangel’ le llovieron’ numerosos comentarios de repudio por sus expresiones de clasismo, a lo que respondió llamándoles ‘nacos’ y ‘perros’.

El partido Movimiento Ciudadano, que el pasado 10 de agosto condenó las expresiones misóginas del senador Samuel García por regañar públicamente a su esposa Mariana Rodríguez, tuvo que realizar un extrañamiento a su senadora suplente Marcela Luqué Rangel.

En un comunicado, el partido Movimiento Ciudadano Nuevo León reprobó “las expresiones discriminatorias realizadas hoy por Marcela Luqué Rangel a través de sus redes sociales” y desde la Comisión Operativa Estatal la instó a ofrecer una disculpa pública.

Las expresiones de Luqué Rangel no representan los principios ni ideales de Movimiento Ciudadano Nuevo León, un instituto comprometido con el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas”, se lee en el documento.

En respuesta a la petición de Movimiento Ciudadano de ofrecer una disculpa pública a las empleadas del hogar y a quienes se sintieran ofendidos por llamar ‘Mi muchacha’ a su empleada del hogar, la senadora suplente Marcela Luqué Rangel respondió que no lo haría, pues en Nuevo León así les llaman.

Yo no me voy a disculpar por decir ‘mi muchacha’, así hablamos en Nuevo León… y también digo: mi chofer y mi tío, aunque no sea”, escribió en Twitter.