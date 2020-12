Autoridades reportan 3 casos de contagio de Covid-19 en perros

Ciudad de México.- Autoridades de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura revelaron que en México tres perros dieron positivo a coronavirus (Covid-19).

Estos tres canes son los primeros en contagiarse en México, según informaron las autoridades a Milenio, dos se encuentran en la Ciudad de México y uno más en el Estado de México.

El director también comentó que los animales en cuestión se encuentran fuera de peligro pero aún están en observación.

Todos los reportes que se han tenido son enfermedades muy leves; no se ha reportado mortalidad de animales por Covid-19. El mensaje es que la gente siga cuidando a sus mascotas y animales y que si uno está enfermo pues que no tenga contacto con los animales; es lo principal para que no los vaya a perjudicar”, comentó Navarro.