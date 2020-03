¿Bill Gates predijo la pandemia global de coronavirus?

Estados Unidos.- Una vieja charla de Bill Gates en 2015 sobre los peligros que enfrentaría el mundo moderno ha causado revuelo recientemente, pues aseguró que en un futuro el mundo podría sufrir una pandemia global y los peligros que predijo son muy similares a lo que ha ocurrido con el contagio del COVID-19.

"Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear. […] Hoy la mayor catástrofe mundial no se parece a esto", dijo durante una conferencia para TED Talks en 2015, mientras mostraba una imagen de una explosión nuclear. "Más bien, se ve así", agrega mientras muestra una fotografía del virus de la influenza, la mayor preocupación de salud en ese momento.

"Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios", afirmó Gates.

Explicó que esto en parte se debe a que a nivel mundial se invirtió más en armamento y posibles defensas nucleares, que en sistemas de salud, por lo que no están preparados para una pandemia global.

Como ejemplo citó la epidemia de ébola que afectó a varios países africanos por esa época.

"El problema no fue que el sistema no funcionara adecuadamente, sino que en verdad no teníamos ningún sistema. […] No había equipos de epidemiólogos listos a viajar, que hubiesen ido para ver qué cosa era esa enfermedad y cuánto se había expandido. Los informes se producían impresos en papel, hubo enormes demoras antes de ponerlos en Internet, y además eran terriblemente imprecisos", describió Gates la situación con el virus cuya tasa de mortalidad alcanzaba entonces casi el 40%.

Bill Gates enfatizó en su momento el riesgo de una nueva pandemia mundial. Foto: NYT

La predicción de Bill Gates

Preocupado, Bill Gates explicó que la falta de preparación en los equipos médicos a nivel internacional podría provocar que "la próxima epidemia mundial sea mucho más devastadora que la de ébola", que para marzo de 2015 había matado a 10,194 personas.

El cofundador de Microsoft expresó su preocupación porque la siguiente pandemia mundial "podría ser un virus con el que los transmitores no se sientan mal mientras son infecciosos y puedan viajar en avión o ir a un supermercado", pronosticó, prácticamente describiendo el fenómeno que ha permitido que el COVID-19 se propagara desde Wuhan, China a prácticamente todo el mundo.

Además, aseguró, un virus que se transmite por aire podría ser mucho más peligroso, como la Gripe Española o, como se ha descubierto, la nueva sepa del coronavirus.

Bill Gates enfatizó en ese momento la importancia de aprovechar la tecnología para enfrentar una pandemia como esta, como la distribución de información a través de celulares y redes sociales, así como la creación de mapas satelitales para monitorear el avance del virus, como el mapa interactivo creado por Google para monitorear el coronavirus.

"Hay que hacer simulaciones, ensayar campañas antigérmenes, no campañas de guerra, para detectar dónde están los agujeros(...) Aunque no conozco un presupuesto exacto de lo que esto podría costar, sí estoy seguro de que sería muy poco, comparado con el daño potencial", agregó.