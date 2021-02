María de 101 años crea CV para ganar dinero y poder comprarse vino

Brasil.- Doña María Cardos de 101 años de edad, sorprendió a sus familiares al informarles que quería buscar un empleo.

Doña María reside en el estado de São Paulo, en Brasil, y a pesar de su edad, aseguró que no quiere depender más de su hija.

Quiero trabajar para comprar mis 'vinositos', mi 'carnesita', para no depender solo de la hija, para ayudar un poco”, expresó la mujer.

Según información del medio local O Globo, una empresaria identificada como Juliana Araújo vió su currículum y se mostró bastante sorprendida por la edad de la mujer y sus ganas de trabajar.

Lo compartí porque fue algo que cambió mi día, esta señora con esta lección sobre el empoderamiento femenino, dándonos esta clase… Cuando vi la fecha de nacimiento, me asusté y encontré lo más lindo: su foto”, expresó la empresaria en redes sociales.

Doña María no sabe escribir pues desde los nueve años trabajaba en el campo, por lo que no podría ser candidata para algún empleo, afortunadamente, el hecho tuvo tanta repercusión en su localidad que una vinatería le donó varias botellas de vino.

No faltará el vino. Está muy contenta, pero cuando hablamos con ella todavía no tiene esa noción de lo que es internet. No entiende mucho... “, comentó Pâmela Cristina Matias Gomes, bisnieta de doña María.