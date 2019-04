Bromea comediante sobre su muerte en show y momentos después muere.

Oxford, Inglaterra.- El comediante Ian Cognito, murió sobre el escenario en pleno show, a causa de un paro cardíaco, sin embargo minutos antes había bromeado sobre su muerte.

Los hechos ocurrieron en The Artic Bar, en la localidad inglesa de Bicester, al noreste de Oxford, Inglaterra.

De acuerdo al portal de infobae, en el mundo del Stand up, Ian era popular debido a las altas dosis de humor negro que implementaba en su show, y es que los chistes más populares eran sobre la muerte.

We don’t need wings on sanitary towels- we need anchors �� rest in peace the hilarious #IanCognito https://t.co/I7S5OzARlB

Según con las primeras declaraciones del público, durante el show el comediante de 60 años, había tocado el tema de su muerte minutos antes de que se desvaneciera en el escenario.

Comentaron que les había preguntado sobre lo que pasaría si en el momento del espectáculo él sufriera un derrame cerebral, a lo que él mismo respondió que se imaginaba 'sufriendo un ataque' y despertando hablando en otro idioma.

Después de algunos minutos, el comediante comenzó a sentirse mal, y la pérdida de equilibrio lo obligó a sentarse en una silla en donde permaneció inmóvil.

El público creyó que era una actuación, que formaba parte del espectáculo, por lo que dos enfermeras y un oficial se percataron de que algo no estaba bien y procedieron a realizarle respiración cardiopulmonar, mientras servicio médico se encontraba en camino.

Momentos después, se confirmó la muerte del comediante Cognito, en donde algunos compañeros y fans presentaron su más sentido pésame a la familia del fallecido.

ian cognito's death has to be the very height of dark humour and irony. and probably the way many comedians either want to die or at least joke about. rest in peace. ��️